Musica, banda della polizia locale di Roma alla Basilica di San Vitale al Quirinale

Secondo appuntamento per Sacrae Militiae Sonus, la rassegna di concerti promossa dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica. Venerdì 11 luglio, alle ore 19.30, la Banda Musicale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, diretta da Alberto Di Gianfelice si esibirà all’interno della Basilica di San Vitale al Quirinale a Roma.

“Abbiamo l’onore di ospitare all’interno di questa nuova iniziativa del Cidim un ensemble che vanta esperienza e soprattutto una lunga tradizione e radici storiche da rintracciarsi addirittura all'inizio dell'800. La Banda Musicale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale si esibisce molto spesso a Roma, ma è protagonista anche di numerosi concerti nel resto dell’Italia e all'estero. Oggi viene guidata da un compositore e direttore molto apprezzato, Alberto Di Gianfelice, offrendo un repertorio eclettico e versatile che passa da Puccini a Bizet, da Morricone a Rossini e finisce con il Canto degli Italiani. La varietà, la vivacità e la qualità delle musiche unite alla competenza dei musicisti saprà affascinare e catturare l’attenzione del pubblico, che già in occasione del primo concerto della rassegna ha partecipato numeroso”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

“Questa nuova produzione rientra in un più largo progetto della nostra associazione che abbiamo chiamato ‘Cidim a Roma’. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico della Capitale iniziative artistiche dal grande impatto, come Sacrae Militiae Sonus che porta in una delle basiliche più belle della città le più prestigiose Bande Musicali ministeriali e militari”, conclude Pollice. Il 'Suono delle Sacre Milizie' ha avuto il beneplacito della Santa Sede e il sostegno cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; si inserisce nelle celebrazioni giubilari. La rassegna viene organizzata dal Cidim con il sostegno del ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della Basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro.