Musica, Cidim: ad Ankara l'8 maggio in concerto il duo Benciolini-Armellini

Un evento speciale organizzato dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e dall'Ambasciata d'Italia di Ankara: giovedì 8 maggio, alle 20, all’interno del Museo Erimtan della città turca, il duo composto dal flauto di Tommaso Benciolini e dal pianoforte di Leonora Armellini, si esibirà in un concerto che include le musiche di Nino Rota, Robert Schumann, Olivier Messiaen, Claude Debussy, Alfredo Casella e Giuseppe verdi.

"Prosegue l’attività internazionale della nostra associazione volta a promuovere il talento musicale italiano all'estero. In Turchia, e precisamente nella splendida città di Ankara, ci affidiamo a due artisti giovani e già conosciuti, simbolo di una generazione che ha voglia di emergere e farsi conoscere in tutto il mondo. Tommaso Benciolini e Leonora Armellini, interpreti promossi dalla Gaspari Foundation, sono due musicisti di grande talento che con tanta passione e comprovata bravura stanno ottenendo meritatamente successo e riconoscimenti in tutti i continenti”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"E con la stessa intensità continua anche la collaborazione con le Ambasciate italiane di tutto il mondo che offrono agli artisti, di volta in volta proposti loro dal Cidim, palcoscenici internazionali di particolare prestigio come in questo caso ad Ankara con il Museo Ermitan, museo archeologico e sala da concerto allo stesso tempo. Desidero ringraziare Giorgio Marrapodi, Ambasciatore d'Italia in Turchia, che ci ha permesso ancora una volta la realizzazione di questo evento che, consente alla musica italiana di raccogliere nuovamente applausi e consensi dal pubblico di questo Paese”, conclude Pollice.