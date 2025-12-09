Musica, Cidim: tre concerti in Germania per il duo Eleonora e Beatrice Dallagnese

Da martedì 9 a giovedì 11 dicembre, il progetto del Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) 'Giovani talenti musicali nel mondo' porta in Germania le due giovanissime sorelle gemelle Eleonora e Beatrice Dallagnese. Tre diversi concerti - su musiche di Ottorino Respighi, Johannes Brahms e Igor Stravinsky - in programma a Monaco di Baviera (9 dicembre), Berlino (10 dicembre) e infine Amburgo (11 dicembre), grazie alla collaborazione tra il Cidim e i tre Istituti Italiani di Cultura delle città tedesche.

ll progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”, frutto della positiva sinergia fra Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola e Cidim, valorizza e promuove giovani artisti italiani. L’iniziativa del Cidim è sostenuta da tempo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo.

“Le due giovani musiciste vantano un curriculum di tutto rispetto a livello nazionale e internazionale. Allieve della prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola, nel 2023 si sono diplomate sia da soliste che in duo pianistico. E da allora, aggiudicandosi premi e riconoscimenti in ogni dove, la carriera delle due gemelle nate nella provincia di Treviso non si è più fermata”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam, Francescantonio Pollice. “Desidero ringraziare Alessandro Turci, Francesca Fazion e Giacomo L. Bampini rispettivamente direttori degli IIC di Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera per l’invito a queste giovanissime ragazze, esempio di un’Italia che ha passione, voglia e preparazione. Con assoluta certezza, posso affermare che grazie alle loro straordinarie capacità sapranno rapire l’attenzione di un pubblico, quello tedesco, sempre attento e preparato proprio in ambito musicale “, conclude Pollice.