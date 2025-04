Musica: 'Derive', in omaggio al rivoluzionario Boulez l'estate 2025 dell'Accademia Chigiana

'Derive' è il titolo dell'11esima edizione di Chigiana International Festival Summer Academy, in omaggio a due composizioni di Pierre Boulez, il rivoluzionario compositore e direttore d'orchestra francese di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita (1925-2016) ed al quale l'Accademia Chigiana dedicherà il focus 2025 attraverso un percorso di indagine ed approfondimento della sua personalità artistica.

"Sarà una opportunità unica di esplorare le sue opere", ha detto l'ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, alla presentazione della prossima stagione musicale svoltasi a Palazzo Farnese. "Siamo lieti che l'Accademia Chigiana gli abbia reso omaggio. Credo che a Boulez sarebbe piaciuto questo spirito... in un evento di grande respiro internazionale", patrocinato dall'Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut francais Italia ed in programma tra il 9 luglio (con l'opening concert) e il 2 settembre.

Il programma dedicato a 18 composizioni di Boulez si inserisce in una più ampia rassegna di 100 eventi nei luoghi più suggestivi di Siena e delle terre senesi, ha raccontato il Direttore artistico dell'Accademia, Nicola Sani. Tra i fiori all'occhiello ci sarà il tradizionale Concerto per l'Italia, in Piazza del Campo il 18 luglio, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai protagonista. E poi grandi interpreti internazionali, concerti sinfonici e corali, 5 nuove produzioni d'opera, oltre 30 prime esecuzioni, concerti da camera, elettronica, performance multimediali, giovani talenti internazionali, mostre e centinaia di musicisti coinvolti da tutto il mondo.