Musica: il barocco italiano conquista la Polonia, in concerto I Bassifondi e Simone Valletonda

La musica barocca italiana conquista anche la Polonia. Tre appuntamenti a fine giugno con l’ensemble 'I Bassifondi', guidato dal celebre liutista Simone Vallerotonda e accompagnato dal percussionista Gabriele Miracle, nell’ambito del progetto 'Suono Italiano' promosso dal Cidim, Comitato nazionale italiano musica. I concerti, che si terranno a Toruń e a Varsavia, hanno il sostegno e la collaborazione dell’Istituto italiano di vultura di Varsavia. L'appuntamento è per mercoledì 24 giugno, alle 18, nella suggestiva Sala Mieszczanska del Vecchio Municipio di Toruń; giovedì 25 giugno, sempre alle 18, all’interno del prestigioso Palazzo di Wilanów di Varsavia; sempre a Varsavia, venerdì 26 giugno, alle 18, Simone Vallerotonda si esibirà con il liuto a 8 cori nel cuore dell’Istituto italiano di cultura con un programma dal titolo 'Roma Eterna - A journey back in time'.

“Questi due musicisti possiedono una straordinaria capacità di innovazione che permette loro di miscelare la modernità con la musica antica in un repertorio estremamente colto e appassionante per ogni tipo di pubblico - spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione italiana attività musicali) Francescantonio Pollice - Ringrazio il direttore dell’Istituto italiano di cultura per il sostegno che ci offre nel promuovere artisti di grande livello, come Simone Vallerotonda e Gabriele Miracle, al di fuori del nostro paese".

"Un ensemble eclettico e vivace che senza dubbio sarà capace di entusiasmare il pubblico locale - aggiunge Fabio Troisi, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Varsavia - La musica e la cultura italiane sono estremamente apprezzate qui in Polonia e il nostro istituto è costantemente impegnato per fare in modo che il suo affascinante eclettismo sia sempre più conosciuto".