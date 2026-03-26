Musica, il Quartetto Rilke in concerto al Cairo il 29 marzo

Nuovo appuntamento con il Quartetto Rilke: domenica 29 marzo alle 19 le musiciste Giulia Gambaro, Giada Visentin, Giulietta Bianca Bondio e Marina Pavani sono ospiti all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo nell’ambito del progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”.

Il programma del concerto, organizzato dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e dall’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, comprende le musiche raffinate ed eleganti di Luigi Boccherini e Ludwig Van Beethoven.

“Le giovani artiste, che suonano insieme nel nome del poeta tedesco Rilke, svolgono da tempo, una importante attività concertistica in Italia e all’estero grazie anche al sostegno del CIDIM che le promuove sulla base dell’accordo sottoscritto con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola. Domenica si esibiscono all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura, con il quale il nostro ente collabora da quando è direttore il Dott. Maurizio Guerra che ringrazio per la disponibilità ad accogliere sempre i migliori giovani professionisti che la musica italiana è oggi in grado di offrire”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

“Il Quartetto Rilke è una delle realtà più promettenti del nuovo panorama cameristico italiano. Del giovane ensemble si conosce e si sottolinea la straordinaria capacità di unire rigore tecnico e un'intensa maturità artistica, come si evince anche dal repertorio che hanno scelto per esibirsi qui in Egitto. Siamo orgogliosi e felici di offrire loro uno spazio all’interno del calendario dei tanti eventi che promuoviamo e anche la possibilità di conoscere il pubblico locale, che sono convinto saprà apprezzarne il grande talento”, conclude il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra.

Il progetto Giovani talenti musicali nel mondo è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo e dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.