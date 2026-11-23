Dopo aver conquistato il Premio del Pubblico Terna alla 21esima Festa del Cinema di Roma, 'Mustang' di Kasia Smutniak arriva nelle sale il 23, 24 e 25 novembre con Fandango Distribuzione. Non un semplice documentario, ma un percorso personale e profondo attraverso le montagne del Mustang, in Nepal, durante cui ha ricomposto i frammenti di se stessa dopo la perdita di Pietro Taricone. "Davanti a un lutto non credo nella pace, ma piuttosto nella trasformazione e non penso nemmeno che valga la pena raccontare la mia vita, ma quel pezzo della mia storia potrebbe essere in qualche modo una speranza per tante persone. Una speranza di cui io ho bisogno e a cui mi sto aggrappando. Questo, infatti, è un film speranzoso e sulla felicità, non una storia triste: ma di una bellissima trasformazione che unisce tante vite e il centro di tutto questo è il Mustang", aveva dichiarato l'attrice e regista nell'intervista all'Adnkronos, in occasione della presentazione di 'Mustang' alla Festa del Cinema di Roma. Per la prima volta Smutniak ha deciso di aprire quella porta così personale e intima della sua vita con un racconto inedito che nasce dal primo viaggio compiuto nel 2003 insieme a Taricone nella remota regione del Mustang e racconta oltre vent'anni di vita. Il doc arriva a 16 anni dalla morte di Taricone, allora 35enne, dopo un incidente di paracadutismo. Il documentario non fa leva sul lutto, a quello i silenzi e gli sguardi di Smutinail, ma come abbia trasformato quel dolore in un una scuola "sul tetto del mondo", come l'aveva definita la regista, affinché non debbano lasciare la loro famiglia per studiare.

"Questa scuola è diventata il centro della mia vita. In questi anni mi sono divisa tra ciò che il pubblico conosce di me, il mio lavoro, e quella che sono davvero, la parte più vicina a ciò che si vede in questo film. È difficile persino raccontarlo a parole", aveva ammesso l'attrice e regista. Costruire una scuola sul tetto del mondo significa "affrontare ogni giorno sfide organizzative ed emotive enormi". A un certo punto, Smutniak aveva messo in pausa il cinema: "Ho persino smesso di lavorare come attrice perché non avevo più tempo. La scuola non è un progetto a cui mi dedico ogni tanto: è un impegno quotidiano, una responsabilità verso la vita, i sogni dei bambini e di un'intera comunità". Nel 2003, Kasia e Pietro si conoscevano da poco quando - zaino in spalla e una piccola telecamera - sono partiti per il Mustang. Quel luogo sospeso nel tempo, dove non esiste neppure la strada, è diventata parte di loro e lì si sono scambiati una promessa: tornare un giorno e fare qualcosa per proteggere quella cultura. Ma il corso degli eventi, è cambiato all'improvviso. Molti anni dopo, la loro figlia Sophie ("è stata lei a spingermi a fare questo doc, quando mi ha chiesto dove fosse la telecamera del papà") ha riscoperto le immagini di quel primo viaggio e di quelli che sua madre ha fatto poi con lei da bambina. È in questo percorso che è nato l'incontro con una donna speciale, Kunzom e con lei si è realizzata la promessa fatta un tempo: costruire una scuola che consente ai bambini di quella regione di proseguire gli studi senza dover abbandonare le loro famiglie. Attraverso la voce di Sophie, il racconto ripercorre oltre vent'anni di vita, tra memoria personale e storia collettiva, in un viaggio che attraversa il tempo e le generazioni, cercando ciò che resta quando tutto si trasforma in quel flusso incessante che in Mustang chiamano 'Samsara'.

"Nel corso degli anni è cambiato il senso del mio andare in Mustang. Oggi non ci torno più con lo sguardo della viaggiatrice, ma con quello di chi si sente responsabile di un luogo e di una comunità", aveva spiegato Smutniak. La scuola che "abbiamo costruito lì ha trasformato quei viaggi in qualcosa di molto più profondo". Eppure "il percorso resta lungo, quasi cinque giorni, e proprio questa distanza mi permette ogni volta di lasciare alle spalle il caos della vita quotidiana. È come un lento passaggio: all'inizio ci sono le mail, il lavoro, i problemi da risolvere, poi, chilometro dopo chilometro, tutto si deposita. Quando arrivo in Mustang riesco finalmente a ritrovare una parte di me che altrove faccio fatica ad ascoltare". 'Mustang' è un film documentario scritto da Kasia Smutniak e Marella Bombini, è una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà con il contributo di Associazione Pietro Taricone grazie al sostegno di Unione Buddhista italiana ed è prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e Kasia Smutniak. (di Lucrezia Leombruni)