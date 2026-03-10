circle x black
Nasce Commissione Opera, tavolo bipartisan per confronto con operatori settore

Alla presidenza della commissione, istituita su nomina diretta di Alessandro Caramiello, presidente dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, è stato nominato Tommaso Scattolari

10 marzo 2026 | 17.20
Nasce la Commissione Opera, un tavolo tecnico bipartisan che per la prima volta porta nel contesto parlamentare le voci di chi l'opera la vive ogni giorno: artisti, direttori d'orchestra, tecnici e professionisti del palco. La commissione, istituita su nomina diretta di Alessandro Caramiello, presidente dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, è presieduta da Tommaso Scattolari, direttore di Opera24.it e autore di una collana editoriale sull'opera lirica che si completerà in 22 volumi, tra cui 'Il Regno dell'Opera', dedicato al periodo storico del Regno di Napoli e delle Due Sicilie, 'Voci della Steppa' e 'Voci dei Balcani'.

La Commissione non nasce come vetrina istituzionale ma come strumento di confronto reale tra il mondo parlamentare e i professionisti che ogni giorno abitano i teatri lirici italiani e internazionali. Una visione del palco fatta di repertori, problematiche concrete, necessità professionali e proposte culturali che meritano voce diretta nelle sedi istituzionali. Hanno già aderito il soprano Serena Gamberoni (vice presidente), il baritono Alberto Gazale (vice presidente), il soprano Ekaterina Bakanova, la direttrice d'orchestra e pianista Vanessa Benelli Moselli, il direttore d'orchestra e direttore musicale stabile del Teatro Verdi di Trieste Enrico Calesso, Annarita Maestri, ballerina del Balletto di Milano.

Alessandro Caramiello, con i collaboratori tecnici Luca Pepe e Giovanni Barretta, ha sottolineato "come l'Italia, e il Mezzogiorno in particolare nel periodo del Regno delle Due Sicilie, sia stata per secoli la culla dell'opera lirica mondiale. Un'eredità viva, che un settore da migliaia di posti di lavoro porta avanti ogni giorno, e che merita finalmente una voce diretta in Parlamento". La presentazione ufficiale del progetto è in programma il 26 marzo alle 17.30 a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Commissione Opera Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud opera lirica teatri lirici italiani e internazionali
