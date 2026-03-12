Nasce il Premio Little Tony, la prima edizione il 2 maggio a Roma

Il mito di Little Tony torna a 'battere nel cuore' della Capitale. A tredici anni dalla morte del grande artista, avvenuta nel 2013, e sulla scia del successo del docu-film trasmesso da Rai3 dedicato alla sua vita, nasce il Premio Little Tony. La prima edizione della manifestazione si terrà il prossimo 2 maggio alle 17.30 al Teatro Parioli Costanzo a Roma. Questa iniziativa nasce da un'idea del conduttore e autore Vito Diomede, spinta da una motivazione profondamente personale e affettiva. Si tratta di un omaggio al padre Nicola, grande amico di Little Tony, morto un anno fa, il quale desiderava profondamente riabbracciare l'artista senza però riuscirci. Il premio rappresenta dunque un abbraccio virtuale tra i due amici, portando il ricordo di Antonio Ciacci al centro della scena nazionale in un teatro di grande caratura storica.

Il premio ha già ricevuto un battesimo d'eccezione, dato che il primo riconoscimento è stato consegnato in anteprima da Vito Diomede a Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio durante il programma 'La Pennicanza', confermando il grande legame che unisce lo showman siciliano al repertorio del cantante. A fare gli onori di casa durante la cerimonia ci saranno Cristiana Ciacci (figlia di Little Tony) e Angelo Petruccetti, voci della Little Tony Family, che hanno dedicato la propria vita artistica a girare il mondo nel nome del mito. Sul palco del Parioli si alterneranno numerosi ospiti e amici storici dell'artista, tra cui Paolo Mengoli, Danilo Amerio, Francesca Alotta, il manager Pasquale Mammaro e molti altri.

Sarà presente anche Fernando Monteleone, medico e caro amico di Little Tony. Ai premiati verrà consegnato un simbolo esclusivo creato per l'occasione: un cuore realizzato in polvere dalle cave di Apricena dallo scultore pugliese Nicola Ruggieri. Oltre alla musica e ai ricordi, la manifestazione darà ampio spazio alla solidarietà. Little Tony amava molto stare con i giovani e proprio per questo l'evento è stato sposato dalla Fondazione Patrizio Paoletti di Roma. La Fondazione, che si occupa della salute mentale dei ragazzi, presenterà durante la serata diverse iniziative benefiche rivolte alle nuove generazioni. La conduzione sarà affidata a Vito Diomede, affiancato sul palco dalla performer Francesca Bellino.