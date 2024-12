'Natale in trincea', il nuovo singolo di Elio e le Storie Tese

'Natale in trincea' è il titolo del nuovo singolo di Elio e le Storie Tese, in uscita venerdì 6 dicembre in tutte le piattaforme digitali per Hukapan/Believe e realizzato con la collaborazione de i Neri per Caso. In questo periodo di conflitti bellici internazionali, passare le festività in "santa pace" è l’auspicio della band. Così per portare a termine questa missione, hanno deciso di offrire al pubblico una trincea portatile. Questa viene presentata come un "prodigio del Made in Italy, leggero, tecnologico, dal design accattivante, adatto a tutta la famiglia. Un must per questi tempi bellicosi".

“Il Natale 2024 è alle porte e non sapete ancora cosa regalare? Gli Elio e le Storie Tese anche questa volta hanno la soluzione per voi: una trincea portatile - il commento della band -. Volete passare uno splendido Natale in santa pace? Dal 6 dicembre potrete ascoltare 'Natale in trincea' su tutte le piattaforme digitali".

Con il loro stile irriverente gli Elii si divertono a descrivere i dettagli di questo grottesco regalo di Natale, che prevede anche "Lo sconto del 40% (fino a esaurimento scorte o conflitti)". ‘Natale in trincea’ accosta i caratteristici campanellini di Natale alle raffiche di mitragliatrice, in un’atmosfera surreale tra una razione K e un presepe ipogeo.