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Fuori dal coro, oggi 24 maggio: intervista esclusiva a Nathan, padre della 'famiglia nel bosco'﻿

Tra i temi anche la strage di Modena, cosa si nasconde dietro il disagio di Salim El Koudri

Famiglia nel bosco - fotogramma/ipa
Famiglia nel bosco - fotogramma/ipa
24 maggio 2026 | 07.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia nel bosco' sarà ospite oggi, domenica 24 maggio, a 'Fuori dal coro' per un'intervista esclusiva a sei mesi dall'inizio della vicenda. L'appuntamento è in prima serata su Retequattro, condotto da Mario Giordano.

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A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio nell’Emilia Romagna, per provare a capire cosa ha spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena. Infine, si torna a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Affare Telekom Serbia.

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Fuori dal coro intervista esclusiva famiglia nel bosco strage di Modena
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