Tre appuntamenti in tre club europei a Monaco, Madrid e Milano per festeggiare l’iconico brano del 1997 e altre sorprese in arrivo

Era il febbraio del 1997 quando Nek (Filippo Neviani) presentava al pubblico quella che sarebbe diventata una vera hit internazionale: 'Laura non c’è', un brano che ha conquistato intere generazioni, diventando un punto centrale all’interno della carriera dell’artista e della storia della musica italiana. A quasi trent’anni dalla pubblicazione, 'Laura non c’è' rappresenta uno dei brani italiani più riconoscibili all’estero, grazie alla diffusione della versione originale, agli adattamenti linguistici, stilistici, e alle reinterpretazioni di artisti internazionali. Incluse quelle in italiano e spagnolo sono 9 le versioni conosciute, tra le quali greco, russo e cantonese.

Per questo motivo, il 2027 si preannuncia come un anno di festeggiamenti internazionali, che saranno inaugurati con 'Laura non c’è 30th - Live', tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia, nel mese di aprile: 17 aprile Monaco, Tonhalle München, 23 aprile Madrid, Sala Wagon e 29 aprile Milano, Magazzini Generali. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 14 di martedì 10 novembre.

Queste date saranno solo l’inizio di un anno che si preannuncia ricco di appuntamenti e sorprese, ancora tutte da annunciare. Un’occasione speciale per incontrare il pubblico in un’atmosfera di festa, proprio per celebrare un brano che, dal 1997, continua a unire generazioni, insieme a tutti gli altri successi che hanno segnato oltre trent’anni di una straordinaria carriera.