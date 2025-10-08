Nicola Carraro sta meglio. Il produttore cinematografico ha condiviso su Instagram un video in cui ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Il marito di Mara Venier è tornato a salire le scale in completa autonomia, senza l'aiuto o il sostegno di qualcuno.

Nicola Carraro è reduce da un anno particolarmente complicato. Come la stessa conduttrice televisiva ha raccontato pubblicamente in più occasioni, il produttore cinematografico ha affrontato diversi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un’équipe medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele. Sui social lo stesso Nicola Carraro si era mostrato in carrozzina per la prima volta, spiegando di aver subito "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza.

Carraro ha condiviso un ultimo aggiornamento in cui i progressi della riabilitazione sono evidenti: l'83enne infatti fa due rampe di scale per arrivare davanti la porta dell'appartamento di Venier. "Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere", ha scritto Carraro a corredo del filmato.