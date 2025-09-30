circle x black
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

L'attrice e il cantante hanno 2 figlie di 17 e 14 anni

Nicole Kidman e Keith Urban
Nicole Kidman e Keith Urban
30 settembre 2025 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio. L'attrice australiana e il cantante country, cittadino australiano e statunitense, erano legati dal 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14. Le news relative alla separazione rimbalzano sui media americani, con ampio spazio su Tmz o su programmi tv come Good Morning America. Secondo Tmz, le due star vivrebbero separate già da giugno, quando Urban ha lasciato la casa della famiglia a Nashville, in Tennessee. L'attrice australiana avrebbe provato a ricucire il rapporto senza però evitare la rottura definitiva.

Kidman, 58 anni, ha altri 2 figli - Bella e Connor - nati dalla relazione con Tom Cruise. Kidman e Urban si sono conosciuti nel 2005 ad un evento a Los Angeles, come ricostruisce Pepole. A maggio 2006 il fidanzamento ufficiale e un mese dopo è stato celebrato il matrimonio a Sydney, in Australia.

