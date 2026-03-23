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Nicolò Filippucci, 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore' è il nuovo singolo

Il brano, disponibile dal 27 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali, anticipa il primo album 'Un posto dove andare', in arrivo ad aprile

Nicolò Filippucci, 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore' è il nuovo singolo
23 marzo 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a partire dal 27 marzo, 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore', il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, che anticipa l’uscita del suo primo album 'Un posto dove andare', in uscita il 10 aprile per Warner Records Italy. Un brano pop brillante, arricchito da inserti synth-pop, tra sintetizzatori e vocoder, che gli danno un carattere fresco e contemporaneo. Co-scritta da Nicolò e prodotta da Starchild 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore' racconta proprio l’energia e la spontaneità di un ragazzo di 19 anni, che gioca con parole e melodie con naturalezza.

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Il singolo è la colonna sonora perfetta per accogliere la primavera e apre la strada a un disco variegato, fatto di sonorità diverse e ricerca artistica. Nicolò è anche questo: leggerezza, istinto e una forte voglia di mettersi in gioco. Nicolò Filippucci porterà 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore' e gli altri brani di 'Un posto dove andare' sul palco dei Magazzini Generali di Milano il 13 aprile, durante il suo primo concerto 'La prima volta insieme', prodotto da Magellano Concerti.

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Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore Un posto dove andare pop synth pop
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