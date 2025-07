Nine Inch Nails e Foo Fighters si scambiano i batteristi

Cambio di guardia alla batteria, per Nine Inch Nails e Foo Fighters. La band di Trent Reznor e quella di Dave Grohl si sono scambiati i batteristi. Josh Freese esce dai Foo Fighters per tornare nei Nine Inch Nails, dove ha suonato tra il 2005 e il 2008, mentre Ilan Rubin, secondo quanto conferma una fonte a 'Spin Magazine' lascia i Nine Inch Nails per unirsi ai Foo Fighters. In un post pubblicato su Instagram Josh Freese ha salutato con emozione il ritorno nella formazione di Trent Reznor, postando una sua foto rilanciata sul profilo dei Nin con la scritta 'Let’s Fucking Go'. Il batterista, un passato nei Vandals, nei A Perfect Circle e dal 1997 al 2000 turnista con i Guns n' Roses, ricorda l'addio ai Nin avvenuto alla fine del 2008: "Lasciare i Nine Inch Nails - scrive - è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Io e mia moglie stavamo aspettando il nostro terzo figlio, e sapevo di dovermi allontanare dalla vita in tournée per essere a casa con la mia famiglia".

I Nin, prosegue Freese "erano una band che mi faceva scendere dal palco ogni singola sera pensando: 'È stato incredibile. Abbiamo spaccato'. E non era solo una sensazione ma una certezza. Quel livello di intensità, orgoglio e soddisfazione dopo ogni show è qualcosa che raramente ho provato altrove. Essere di nuovo in tour con Trent e con la crew - aiutandoli a fare quello che sanno fare meglio sera dopo sera - è qualcosa che mi entusiasma incredibilmente. Far parte di quell’energia di nuovo è una sensazione fantastica. Se avrete la possibilità di assistere a uno di questi concerti nelle prossime sei settimane, vi prometto che saranno assolutamente indimenticabili".

Il ritorno di Freese arriva a pochi giorni dall'inizio della tournée nordamericana del 'Peel it back tour' dei Nin, che il 24 giugno scorso ha fatto tappa anche al Parco della Musica di Milano. Rubin è invece atteso sul palco con Dave Grohl e compagni nel prossimo tour dei Foo Fighters che a ottobre toccherà Indonesia, Giappone e anche Singapore, per il Gran Premio di Formula 1.