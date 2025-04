"Anche quest'anno, il 20 ottobre, Mara Venier compirà 40 anni". Nino Frassica accende Domenica In oggi 20 aprile, nella puntata di Pasqua, leggendo passi del 'Libbro su Mara Venier' scritto per l'occasione. "Mara Venier nasce il 20 ottobre ma l'anno non si può dire per una questione di diritti d'autore. Si può fare un calcolo dell'età tenendo conto che da 25-30 anni, Mara Venier festeggia sempre il quarantesimo compleanno. Anche quest'anno, il 20 ottobre, compirà 40 anni", ironizza l'ospite. "Mara Venier nasce a Venezia su una gondola-ospedale, sotto la supervisione di un gondoliere con l'hobby per i parti. I genitori scelgono il nome Mara in onore di Mara Maionchi. Il cognome Venier, invece, in onore di Federico Fellini...", la 'biografia' di Frassica, che fa risalire al 1921 l'esordio di Mara Venier in tv. Inevitabile la replica della conduttrice: "Elama....".