Noemi Bocchi compie oggi, lunedì 31 agosto, 38 anni. La compagna di Francesco Totti ha ricevuto degli auguri speciali sui social. L'ex capitano della Roma per l'occasione ha condiviso un selfie con una dolce e semplice dedica: "Ti amo", ha scritto a corredo di un cuore rosso. E ha accompagnato lo scatto con 'Buon compleanno, bambina', il celebre brano di Edoardo Bennato.

La flower design, dal 3 ottobre in diretta su Rai1 come concorrente di Ballando con le stelle, ha ricondiviso la storia sul suo profilo Instagram, insieme agli auguri speciali della figlia Sofia e Tommaso, nati dal precedente matrimonio con Mario Caucci.