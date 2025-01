non prendere - Storico Sabadin: "serie Netflix, un altro fallimento per Meghan Markle"

'Deve onorare il contratto di 10 milioni di dollari, ma sarà l'ennesima finzione di un'attrice che ha sempre avuto ruoli secondari al cinema. Oggi sta cercando di crearsi una sua immagine, un suo brand, lontana dal principe Harry. Con Elisabetta II è finita un'epoca e un secolo. Stiamo assistendo un crepuscolo ormai inevitabile, non perchè Carlo III non sia all'altezza, ma perchè i tempi sono purtroppo cambiati".

Nuova avventura su Netflix per Meghan Markle con 'With Love. Meghan'. La duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, terzo in linea di successione al trono di Inghilterra, sarà dal 15 gennaio di nuovo in tv con un progetto dedicato al lifestyle. Cucina, giardinaggio, amore per il cibo e i fornelli, mise en place e meravigliose tavole apparecchiate. Accanto a lei celebri e blasonati amici (circolano i nomi dell'attrice Mindy Kaling, della fotografa argentina Delfina Blaquier, della designer Tracey Robbins, della sua ex co-star in 'Suits' Abigail Spencer) accanto a chef e noti ristoratori come Roy Choi, Ramon Velazquez ed Alice Waters.

"Si tratta di un ultimo tentativo da parte di Meghan, dopo che sono falliti molti progetti - spiega all'Adnkronos, il giornalista, scrittore e esperto di monarchia inglese Vittorio Sabadin - Basti pensare al brand 'American Riviera Orchard' che voleva lanciare lo scorso anno e di cui non abbiamo visto un solo prodotto, a parte le marmellate che ha regalato a qualche celebrità sua amica. Bisognava però onorare il contratto con Netflix che ha versato ai duchi di Sussex circa 10 milioni di dollari per una serie di trasmissioni".

Harry ha lanciato tra l'altro, qualche tempo fa, il suo documentario sul polo che ha avuto ascolti bassissimi. "Considerato in tutto il mondo uno sport d'élite, non interessa molto, salvo in alcuni Paesi come l'Inghilterra, l'Australia e l'Argentina. Un progetto destinato, sin dall'inizio, a non avere grandi ascolti", spiega ancora il noto scrittore autore di celebri 'biografie' dedicate a Carlo III, Lady Diana, Elisabetta II.

"Meghan spiega come ricevere gli ospiti. A giudicare dal trailer le recensioni sono molto negative - ricorda ancora Sabadin - Il Guardian faceva una riflessione. 'Meghan - ha scritto - ci spiegherà come si ricevono gli ospiti, ma sono cose che sappiamo tutti'. Ma quale è il pubblico di Meghan? - si domanda Vittorio Sabadin- La gente comune? Quella che non arriva a fine mese? A mio avviso si tratta di una ennesima finzione, in cui lei ci fa credere di essere un'altra persona. Penso sarà un altro fallimento e pone i Sussex dinanzi a problemi molto serio. Le fonti di finanziamento che hanno avuto sino ad oggi o si sono esaurite e o si stanno esaurendo".

Problemi 'economici' da cui non è immune la coppia. Secondo il giornalista e scrittore "Meghan Markle sta cercando di crearsi una sua immagine, un suo brand, lontana da Harry, che potrebbe ritornare in Gran Bretagna ma solo al prezzo di una separazione dalla consorte. Ci sono poi due figli che complicano la vicenda perchè sono nella linea di successione alla corona d'Inghilterra". Meghan, a suo avviso, sta recitando uno degli ultimi ruoli di una carriera che, forse, non è mai realmente decollata? "Meghan si definisce un'attrice, una star di Hollywood - risponde- In realtà non lo è mai stata. Nei pochi film in cui è stata coinvolta ha sempre avuto ruoli secondari, la sua fama è legata solo al matrimonio con il principe Harry. C'è poi un problema caratteriale da parte della duchessa di Sussex, i rapporti con le persone sul set, nella vita privata, a corte sono sempre stati molto, molto difficili".

Un ultimo atto anche sulla royal family inglese? "Con Elisabetta II è finita un'epoca e un secolo, il 900 - conclude- Oggi stiamo assistendo ad una forma di declino, un crepuscolo ormai inevitabile, non perchè Carlo III non sia all'altezza, ma perchè i tempi sono purtroppo cambiati".