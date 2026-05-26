Nothing But Thieves tornano con nuovo album e una data a Milano nel 2027

Dopo aver celebrato lo scorso anno i loro primi dieci anni di carriera, la rock band britannica Nothing But Thieves torna con il nuovo album 'Stray Dogs', in uscita il 25 settembre e anticipato dal singolo 'Evolution', attualmente in radio. Inoltre, i Nothing But Thieves arriveranno in Italia per un unico appuntamento del 'The Stray Dogs Tour', domenica 24 gennaio 2027 all’Unipol Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11 di giovedì 4 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 11 di venerdì 5 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Con un approccio alla creazione del loro universo artistico in continua evoluzione, sia dal punto di vista musicale che visivo, i Nothing But Thieves hanno scelto di tornare letteralmente alle proprie radici, registrando agli Angelic Studios, proprio dove avevano realizzato il loro album di debutto. 'Evolution', primo assaggio del nuovo album 'Stray Dogs', esalta la capacità dei Nothing But Thieves di sperimentare tra i generi che li influenzano come gruppo. Un ritmo coinvolgente accompagna voci potenti e chitarre energiche in un brano corale che incarna in modo brillante e inconfondibile lo stile dei Nothing But Thieves.