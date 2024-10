Festa del Cinema di Roma, Laura Luchetti: "In 'Nudes 2' il revenge porn riguarda anche gli adulti"

Ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma dedicata alla nuove generazioni, si parla di revenge porn con la seconda stagione di ‘Nudes’, dal 25 ottobre su RaiPlay. “Quello che manca oggi è l’educazione sentimentale ed emotiva, ma anche una camera di decompressione che entra in azione per evitare che rabbia, istinto e gelosia passino dall’intimità alla visibilità sui social”. A dirlo è la regista Laura Luchetti, che ha diretto gli episodi insieme a Marco Danieli. La prima stagione ha affrontato il tema del revenge porn, ma il fenomeno non si limita ai teenager. “Nella seconda, invece, abbiamo alzato l’asticella raccontando anche il mondo dei grandi perché il revenge porn non fa sconti a nessuno, in questo è orribilmente democratico”. Per la regista “non c’è adulto colpito da questo dramma che non abbia delle conseguenze in famiglia o nel lavoro”.

Prodotta da Bim Produzione (Una Società del Gruppo Wild Bunch) in collaborazione con Rai Fiction, la serie racconta tre storie - Silvia ed Emilio, Luca e Giacomo, Michela e Francesca - raccontano di una giovane promessa dello sport (Emma Valenti) dipendente dal proprio allenatore (Michele Rosiello), di un professore stimato e padre vedovo (Fortunato Cerlino) e, infine, di una professionista in carriera della media borghesia e mamma (Lucia Mascino), che ha scelto di lasciare il marito per vivere con i suoi figli insieme alla compagna (Sveva Alviti). “La prima storia è ambientata in un’arena sportiva, noi pensiamo che sia una realtà estremamente corretta e con una grande moralità. Quando una bomba esplode in un mondo idealizzato fa molto rumore”, dice Luchetti.

La terza storia “racconta una famiglia queer con l’obiettivo di normalizzare l’omosessualità mostrando come i problemi siano altri”, dichiara Marco Danieli. “Le vittime di revenge porn non solo devono fare i conti con l’intimità violata ma anche con il giudizio del mondo intorno che inizia ad isolarti, per esempio togliendoti il lavoro”, fa notare Alviti. La serie - che vede nel cast anche Astrid Meloni, Lorenzo Sarcinelli e Leo Gassmann - ha avuto il supporto di 'PermessoNegato', associazione no-profit italiana, che ogni anno segue centinaia di casi legati al fenomeno.