Stasera, lunedì 31 marzo, secondo appuntamento in prima serata su Rai 2 con 'Obbligo o Verità', il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato al celebre e universale party game 'obbligo o verità' a cui tutti hanno giocato almeno una volta.

Gli ospiti e le anticipazioni

Nella seconda puntata, saranno ospiti di Alessia Marcuzzi: Amanda Lear, Maurizio Lastrico, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, Adriano Panatta insieme a Paolo Bertolucci, con la partecipazione di Herbert Ballerina.

Il cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento 'Obbligo o Verità', in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, custom made per il malcapitato. Uno dei momenti più attesi sarà il 'Solo tu', in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.