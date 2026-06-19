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Olly ricorda Elisa Bozzano, 25enne morta in un incidente a Genova: "Cantiamo ancora più forte"

Il cantante si è esibito ieri allo stadio Luigi Ferraris di Genova

Olly - fotogramma/ipa
Olly - fotogramma/ipa
19 giugno 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Olly ha ricordato, sul palco dello stadio Luigi Ferraris di Genova, Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mercoledì in via Perlasca, a Genova. La giovane avrebbe dovuto partecipare, insieme alla sorella Elena, al primo dei tre concerti del cantante allo stadio.

Elena Bozzano nel pomeriggio aveva lanciato un appello al cantante: "Nella speranza che il mio messaggio ti arrivi e probabilmente presa dalla disperazione - aveva scritto Elena Bozzano - ti scrivo perché saremmo dovute venire al concerto, ma purtroppo non sarà così. Se potessi dedicarle una canzone sarebbe il suo ultimo regalo". Olly le ha risposto privatamente con un messaggio su Facebook e ieri sera, durante il concerto ha ricordato la giovane, mandando un abbraccio alla sua famiglia.

"Una ragazza doveva essere qui con noi al concerto - ha detto Olly sul palco -. E se è vero che in questi casi, quando una persona viene a mancare, si fa un minuto di silenzio, io sono certo che, se fosse stata qui con noi, avrebbe voluto che cantassimo più forte di prima. Quindi, la nostra cura stasera sarà la musica, un bacio alla famiglia e alla sorella che ho sentito oggi".

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