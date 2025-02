Olly non sa ancora se parteciperà o meno all'Eurovision. Il vincitore di Sanremo 2025 è stato il primo ospite della nuova stagione di 'Stasera c'è Cattelan... su Rai 2', il late night show condotto da Alessandro Cattelan. Nella puntata andata in onda ieri era, martedì 18 febbraio, l'artista ligure tra le altre cose ha spiegato il motivo per cui starebbe pensando di non partecipare alla kermesse internazionale.

La partecipazione all'Eurovision

Olly ha ribadito di non avere chiare le intenzioni sulla partecipazione all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025: "A maggio c'è il mio tour che è sold out già da tempo. Con estremo rispetto, so quanto è una cosa importante e grande quindi voglio pensarci bene. Ho il mio pubblico che rispetto, che mi ha portato a questo punto e quindi sto valutando anche per questo motivo". E conclude: "Comunque è un’opportunità gigantesca e sarei orgogliosissimo di partecipare".

Sulla vittoria del festival, Olly ha detto: "Sono andato in paranoia, non stavo capendo nulla in quel momento. È stato assurdo". E sul rapporto con Lucio Corsi, secondo classificato, ha aggiunto: "Ci sentiamo spesso. Sembra un outsider, ma in realtà sono anni che scrive. È molto bravo".

E conclude: "Ho sempre detto che lui sarebbe stata la sorpresa per il grande pubblico. Sono contento che stia andando tutto bene anche per lui. Questo è la prova che tutto quello che c'è fuori, è fuori. Noi siamo presi bene, è tutto bello".