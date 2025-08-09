circle x black
Cerca nel sito
 

Olly, la cena con gli amici scatena il caos: "Mozziconi di sigaretta e vino rovesciato"

Sono diventati virali dei video del cantautore genovese insieme agli amici

Olly - Fotogramma/IPA
Olly - Fotogramma/IPA
09 agosto 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Olly nella bufera. Mozziconi di sigarette, vino rovesciato e tavolo imbrattato. È questo il contenuto di alcuni video diventati virali che hanno dato il via una vera e propria shitstorm contro il cantante genovese vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Il cantante, all'anagrafe di Federico Olivieri, ha trascorso una serata in compagnia di amici, tra cui il produttore Juli, in un ristorante, condividendo poi alcuni momenti della cena sui social. L'atmosfera di festa, tra fragorose risate e brindisi, è finita subito nel mirino di chi ha giudicato il comportamento del gruppo "sgradevole e irrispettoso".

Il 24enne è stato immortalato seduto al tavolo con gli occhiali da sole, con una forchetta in mano e una sigaretta accesa nell'altra. Non solo: tra una portata e l'altro, la comitiva di amici si è lasciata andare a canti e balli, accompagnati da una chitarra, trasformando così il ristorante in un palcoscenico musicale.

A suscitare indignazione, tuttavia, sono soprattutto le immagini del tavolo, scattate nel post cena: tovaglie macchiate di vino rosso, mozziconi e pacchetti di sigarette ovunque, tazzine e bicchieri rovesciati. Insomma, un vero e proprio caos che ha generato una bufera sui social contro il cantante genovese.

"A queste persone non farei mai più mettere piede in nessun locale d'Italia", scrive un utente condividendo la foto del tavolo imbrattato. "Non sono ragazzi, sono bestie. C’è anche il video in cui fuma mentre mangia. Una delle cose più schifose che abbia mai visto", commenta un altro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
olly olly amici cena olly ristorante olly sanremo
Vedi anche
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza