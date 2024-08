Una leggenda della musica italiana che ha sempre affrontato la vita con la sua ironia travolgente: la straordinaria Ornella Vanoni alla soglia dei 90 anni, li compirà il 22 settembre, ci stupisce ancora. Ebbene, proprio per celebrare lo storico traguardo, si appresta a tornare in studio ancora una volta, per un nuovo progetto discografico che uscirà in autunno. Ma lo sai chi è veramente Ornella Vanoni, scopriamolo assieme.