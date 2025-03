PalaJova 2025, dai fiori all'impianto audio monstre: cosa c'è dietro il tour

Per il PalaJova 2025, che ha inaugurato a Pesaro ieri sera la prima di 50 date, Jovanotti ha voluto un allestimento ‘dritto’: un solo maxi schermo 22x8 e dieci fiori con pod rotanti da 1.300 kg l’uno che viaggiano per 50 metri lungo i palasport ad un’altezza variabile (a partire da 15 metri da terra). Il progetto e la direzione artistica dello show sono di Lorenzo e di Sergio Pappalettera che da 35 anni collabora con Jova per il progetto grafico dei suoi album e per l’art direction dei live show. Il movimento dei fiori è verticale e orizzontale, ruotano su sé stessi e possono 'tiltare' ossia inclinarsi di 45 gradi per fare in modo che ogni fiore possa essere osservato da ogni punto del palasport. I fiori sono valorizzati tramite un sistema di luci dedicate, con altri 140 fari.

All'interno del cuore del fiore ogni foglia ospita un faro controllato in trasmissione digitale multipla (Dmx) dalla consolle con cui è possibile sviluppare innumerevoli effetti di luce. I fiori viaggiano inoltre su due binari appesi. Ciascun binario contiene 5 pods rotanti, per un peso totale di 19 tonnellate cadauno. Le luci sopra al palco chiamate gigapod o autopistas pesano 2 tonnellate cadauna e sono movimentate da 12 motori a velocità variabile in synch con altre truss singole davanti al video controllate da altri dieci motori a velocità variabile che consentono una corsa anche di 20 mt al minuto. Il progetto set design è di Giorgio Josh Geronim che ha curato con Lorenzo ogni singolo quadro scenico. L’ingegnere del suono è Pino ‘Pinaxa’ Pischetola, che oltre a seguire il lavoro in studio di registrazione dal 2004, collabora a tutti gli show di Lorenzo dal 2013.

L’impianto audio del Palajova è dal punto di vista tecnico quasi minimale ma ogni elemento scelto è del massimo livello qualitativo disponibile sul mercato a partire dalla scelta del front end analogico progettato da Yamaha con Rupert Neve Design che cattura i segnali dei vari microfoni e della strumentazione dei vari solisti con tecniche più vicine allo studio di registrazione che al classico live. Il tutto confluisce al front of house in un potentissimo mixer digitale che gestisce i 128 canali provenienti dal palco.

E’ presente anche un potente computer per la programmazione delle varie scene che permettono di avere settaggi diversi per ogni singola canzone. A completare il setup un impianto audio di ultimissima generazione da 200mila watt, gestito dall’eccellenza nel campo di Antonio Paoluzi, con una potenza tale da riprodurre l’intera dinamica presente in un concerto di Lorenzo che spazia in tantissimi generi musicali. Un’altra caratteristica unica dell’impianto Pa è che nonostante il suo volume elevato non ha rientri sul palco grazie alla sua configurazione a cardioide. Con questo sistema i musicisti riescono ad avere una qualità di ascolto sul palco di una pulizia senza precedenti.

La squadra del suono comprende anche Fresco, dal 2007 collaboratore di Lorenzo, che oltre ad assistere Pinaxa durante il concerto, si occupa della selezione musicale pre show. I visuals e la live Ai sono di Sugo Design. La creative direction e i live visuals sono di Stefano ‘Steve’ Polli che per la prima volta utilizza l’AI per dare una prospettiva in costante divenire a ciascun frame, dalla diretta video proposta sul maxi schermo alle speciali elaborazioni grafiche dei contenuti. Il guardaroba di Lorenzo è stato creato custom da Dior By Maria Grazia Chiuri. Tutti i costumi di scena sono curati da Nicolò Cerioni che collabora con Lorenzo dal 2011.