Roberto Benigni tornerà in autunno su Rai1 con una prima serata evento dedicata a San Francesco, in occasione dell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. È quanto apprende l'Adnkronos in merito al palinsesto autunno-inverno 2026, illustrato oggi in Consiglio di Amministrazione e che verrà presentato ufficialmente agli investitori pubblicitari e alla stampa il prossimo 3 luglio ad Ancona.

Tra le novità annunciate per la prossima stagione televisiva, spicca il passaggio di testimone alla guida di 'Far West': dopo i rumors dei giorni scorsi, è stata ufficializzata la presenza di Antonino Monteleone alla conduzione delle nove puntate nella prima serata prevista per il martedì in autunno. Come già anticipato nei giorni scorsi, tra gli highlights del prime time del mercoledì di Rai2 Roberto Inciocchi, che torna protagonista con un nuovo programma di approfondimento informativo, e il ritorno di 'Petrolio' su Rai3 condotto da Duilio Giammaria.