circle x black
Cerca nel sito
 

Panariello compie 65 anni, Carlo Conti: "Siamo sempre gli stessi come 40 anni fa"

Panariello è nato a Firenze il 30 settembre del 1960 ma è di origini napoletane

Giorgio Panariello e Carlo Conti - Fotogramma/ipa
Giorgio Panariello e Carlo Conti - Fotogramma/ipa
30 settembre 2025 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Giorgio Panariello spegne oggi, martedì 30 settembre, 65 candeline e l'amico di una vita Carlo Conti lo festeggia su Instagram. In un post, infatti, il conduttore di 'Tale e Quale Show', il programma ricominciato venerdì scorso su Rai1, gli fa gli auguri lasciandosi andare all'ironia: "La vista si abbassa … il colesterolo si alza… il tempo passa… ma noi siamo sempre gli stessi come 40 anni fa quando ci siamo conosciuti. Buon compleanno Giorgio. Ps: e tra 40 anni ancora così", scrive Conti allegando una fotografia che ritrae insieme i due amici toscani.

Panariello è nato a Firenze il 30 settembre del 1960 ma è di origini napoletane. Ha cominciato la sua carriera di comico negli anni Novanta insieme ad Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo, Leonardo Pieraccioni nella 'scuderia' del produttore Vittorio Cecchi Gori. Nel corso della carriera ha recitato in molti film - l'ultimo dei quali è 'Incanto' con Vittoria Puccini per la regia di Pier Paolo Paganelli - dando vita a numerosi spettacoli, tra cui 'Panariello, Conti, Pieraccioni - Lo Show', trasmesso in televisione su Rai1 nel febbraio del 2020 e 'Lui è peggio di me' arrivato su Rai3 nel febbraio del 2021. Panariello ha impersonato numerosi personaggi sia reali sia immaginari tra i quali Magic Alberta, Mario il bagnino, Merigo, Simone, Renato Zero, Lello Splendor. Ora fa parte della giuria di 'Tale e Quale Show'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giorgio Panariello Carlo Conti Tale e Quale Show panariello compleanno
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza