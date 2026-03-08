circle x black
Paola Caruso: "Farò il GfVip, mio figlio Michele mi mancherà tanto"

La Bonas di Avanti un altro ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Paola Caruso - fotogramma/ipa
Paola Caruso - fotogramma/ipa
08 marzo 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal 17 marzo. La Bonas di 'Avanti un altro' è stata ospite oggi a Verissimo e ha parlato di questa nuova avventura: "Sono felicissima, ma penso a mio figlio Michele, mi mancherà da morire".

Un'opportunità che arriva al momento giusto: "La vita mi ha messo tanto alla prova, mi ha tolto tutto ma mi ha resa la donna che sono oggi. Sono una mamma, una donna forte e resiliente".

Il dolore per la mamma scomparsa

Caruso ha parlato del dolore che ha vissuto negli ultimi mesi per la morte della mamma Wanda: "Il dolore c’è sempre, la perdita non si potrà mai colmare. Un dolore che rimane nel cuore. La penso sempre, ma vado sempre".

L'amore

La showgirl ha parlato anche dei rapporti distaccati con il padre del piccolo Michele: "Non chiama da due anni. Io faccio da papà e mamma, mi sono rassegnata al fatto che questo uomo non sarà mai presente nella vita di Michele. Da madre ho il dovere di proteggere mio figlio, voglio tutelarlo".

Paola Caruso ha ritrovato l'amore tra le braccia di Fabio: "È una persona affidabile, non ha paura di amarmi. È intelligente, mi ha fatto superare tutte le mie paure. Io ero terrorizzata dall'amore, non mi fido più di nessuno. Lui, con la sua dolcezza, mi ha presa per mano".

Tag
paola caruso verissimo grande fratello vip
