Paola Caruso: "Mio figlio non sente il padre da 2 anni, a maggio di nuovo sotto i ferri"

La showgirl domani da Monica Setta: "Il 2025 mi ha tolto tutto, è morta mia madre adottiva e ho perso il mio uomo ad un passo dalle nozze. Ma ora forse ho ritrovato l'amore"

Paola Caruso:
09 gennaio 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mio figlio Michelino non sente il padre da 2 anni. Lui mi chiede spesso perché non abbia un papà e negli ultimi anni, durante le lunghe degenze in ospedale, quell'assenza era durissima. Michelino non sta ancora bene e a maggio forse dovrà andare ancora sotto i ferri". Lo ha detto Paola Caruso a Monica Setta in una lunga intervista a 'Storie al bivio' nella puntata di domani, sabato 10 gennaio, in onda alle 15.30 su Rai 2.

"Il 2025 mi ha tolto tutto. Dopo mio padre è morta la mia mamma adottiva, ho perso l''amore ad un passo dalle nozze, mi sembrava di impazzire" dice la 'Bonas' di 'Avanti un altro' "ma a Natale è accaduto il miracolo. Michelino è riuscito ad infilare per la prima volta gli scarponi e a sciare mentre io forse ho ritrovato l'amore. Se sono rose nel 2026 fioriranno".

