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Paolo Belli, stop alle attività artistiche dopo l'incidente in bici

La decisione arriva a seguito della morte di Alessandro Magnani, travolto dalla bicicletta di Belli che stava pedalando nelle campagne della Bassa Reggiana

Paolo Belli - (Fotogramma)
Paolo Belli - (Fotogramma)
24 luglio 2026 | 20.55
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Al momento le attività artistiche di Paolo Belli sono sospese". A comunicarlo è PB Produzioni, il management del cantautore e conduttore tv, tramite una nota sul loro sito. Una decisione che arriva a seguito della morte di Alessandro Magnani, travolto dalla bicicletta di Belli che stava pedalando nelle campagne della Bassa Reggiana.

Belli è stato il primo a soccorrere il pedone prima dell'arrivo delle ambulanze e dell'elisoccorso e la sua unica preoccupazione nelle ore successive è stata quella di conoscere le condizioni del 41enne, poi deceduto a seguito delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. Da quel momento, l'artista è in uno stato di shock per l'esito tragico e non riesce a rilasciare dichiarazioni. Tra gli impegni annullati, il 'Summer Tour 2026' della Big Band di Paolo Belli. In calendario una ventina di appuntamenti. Tra questi, 27 luglio a Rende (Cosenza) e il 29 a a Monteprandone (Ascoli Piceno) e l'ultima tappa il 13 settembre a Ribera.

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paolo belli paolo belli incidente
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