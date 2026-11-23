Paul Kalkbrenner torna in Italia con un appuntamento in occasione della rassegna musicale From Milano Live. La data è prodotta da Vivo Concerti ed è prevista sabato 10 luglio 2027 a Fiera Milano Live, Fiera Milano (Rho). I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 24 novembre alle 14 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 29 novembre 2026.

Le performance dal vivo rappresentano una delle espressioni più distintive dell’identità artistica di Paul Kalkbrenner. Capace di costruire set interamente basati sulle proprie produzioni, unisce energia, intensità emotiva e un sound inconfondibile, dando vita a esperienze live che lo hanno portato a esibirsi sui palchi e nelle arene più prestigiose del mondo. Dai grandi festival internazionali ai concerti sold out nelle storiche venue berlinesi, Kalkbrenner continua a confermarsi pioniere della scena elettronica globale.

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale, torna in Italia con il suo inconfondibile live, pronto a regalare ancora una volta un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. A fare da cornice all’appuntamento sarà From Milano Live, la rassegna musicale di Fiera Milano che inaugura una nuova fase nel percorso degli eventi live.