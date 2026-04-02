Nuovo appuntamento di Pechino Express stasera, giovedì 2 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La corsa alla scoperta dell’Estremo Oriente arriva all'ultima tappa in Indonesia. Una puntata fondamentale quella di stasera, che mette in palio un biglietto per la Cina, secondo Paese di questa avventura in Asia.

Il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di stagione Lillo guideranno le coppie per 190 km: da Madiun, città della provincia di Giava, passando per l’antica città di Surakarta dove le prime tre coppie che arriveranno al Libro Rosso si qualificheranno per la Prova Immunità, fino al traguardo finale di Yogyakarta, cuore pulsante della cultura giavanese, considerata capitale culturale e artistica dell’isola.

Dopo la seconda eliminazione di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, che la scorsa settimana ha colpito 'Gli Ex' Viviana Vizzini e Steven Basalari, ai nastri di partenza arrivano: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni 'Gli Spassusi', Chanel Totti e Filippo Laurino 'I Raccomandati', Jo Squillo e Michelle Masullo 'Le Dj', Fiona May e Patrick Stevens 'I Veloci', Dani Faiv e Tony 2Milli 'I Rapper', Tay Vines e Assane Diop 'I Comedian', Candelaria e Camila Solórzano 'Le Albiceleste' e Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani 'Le Biondine'.

Nella puntata di oggi – in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – tra Madiun, Surakarta e Yogyakarta il tragitto che attende i viaggiatori metterà a durissima prova la loro resistenza fisica e psicologica. In particolare, sarà una corsa forsennata per evitare la temutissima “Lillo Flag”, la bandiera nera nelle mani dell’inviato “indonesiano” Lillo che comporterà una sosta forzata e un ritardo nella ripartenza, dopodiché dovranno sottoporsi a delle meditazioni che non li porteranno verso il relax ma potrebbero creare ancor più agitazione.

La parola finale della gara come sempre spetterà alla busta nera che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno: chi otterrà il pass per la Cina e potrà continuare la sua avventura a Pechino Express? Chi invece dovrà fermarsi in Indonesia e tornare subito a casa?