Dieci coppie, un lungo viaggio e un’avventura destinata a diventare indimenticabile. È questa la promessa della nuova stagione di Pechino Express, al via da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Quest’anno il nuovo reality porterà i concorrenti verso est, lungo una rotta tra le più ambiziose di sempre: Indonesia, Cina e Giappone. A guidare i viaggiatori sarà Costantino della Gherardesca, capitano della spedizione, che per la prima volta sarà affiancato da tre inviati, uno per ciascun Paese attraversato: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Il percorso porterà le coppie alla scoperta di luoghi spettacolari: dalle isole indonesiane di Bali e Java ai vasti territori della Cina, fino al Giappone, con destinazione finale a Kyoto. Un itinerario che promette una gara imprevedibile e un’immersione totale nell’Estremo Oriente, che mai come in questa edizione sarà davvero "estremo".

“Abbiamo una coppia in più, tre inviati e una rotta molto ambiziosa. Siamo molto felici di questo cast così ricco, che si è evoluto molto nel corso del programma”, ha spiegato Fabrizio Ievolella di Banijay Italia durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Milano.

Tra gli inviati speciali spicca il ritorno di Giulia Salemi, che torna a Pechino Express a dieci anni dalla sua partecipazione come concorrente. Questa volta sarà dall’altra parte della gara, in un ruolo che l’ha messa alla prova anche per la distanza dal figlio Kian.

Le novità

Tra i viaggiatori più attesi di questa edizione ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che formano la coppia degli ‘Spassusi’, destinata a portare la quota comica della stagione. “Abbiamo capito che insieme possiamo fare qualsiasi cosa”, ha raccontato Paolantoni.

Non mancano poi coppie destinate a lasciare il segno, come ‘Le DJ’, Jo Squillo e Michelle Masullo e ‘I Creator’, Elisa Maino e Mattia Stanga, che si contendono il primato per il bagaglio più pesante. Jo Squillo ha detto che tra le priorità c’era la piastra per i capelli. Mattia Stanga, invece, ha ammesso di aver portato ogni tipo di medicina possibile.

Tra le altre coppie in gara ci sono ‘I Raccomandati’, formati da Chanel Totti e Filippo Laurino. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raccontato di non aver ricevuto consigli particolari dai genitori: “Mi hanno solo detto di andare, essere me stessa e divertirmi”.

Completano il cast: ‘I Veloci’, Fiona May e Patrick Stevens; ‘I Rapper’, Dani Faiv e Tony 2Milli; ‘Gli Ex’, Steven Basalari e Viviana Vizzini; ‘I Comedian’, Tay Vines e Assane Diop; ‘Le Albiceleste’, Candelaria e Camila Solórzano; e ‘Le Biondine’, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

Le anticipazioni

Come da tradizione, Pechino Express unirà la competizione alla scoperta. Le coppie non solo si sfideranno per arrivare al traguardo finale, ma avranno anche l’opportunità di conoscere da vicino tradizioni, culture e stili di vita delle popolazioni incontrate lungo il percorso.

Il premio finale sarà devoluto, come ogni anno, a sostegno di una ONG attiva nei Paesi attraversati durante il viaggio.

I concorrenti partiranno con uno zaino in spalle e per loro un euro al giorno a persona in valuta locale. Per proseguire la gara dovranno contare esclusivamente su resistenza fisica e mentale, spirito di adattamento e capacità di arrangiarsi, cercando passaggi e ospitalità lungo il cammino.

Ogni tappa si concluderà al celebre tappeto rosso presieduto da Costantino della Gherardesca, dove verrà svelata la classifica e la coppia a rischio eliminazione. A decidere il destino dei concorrenti sarà la temutissima busta nera, che stabilirà se la puntata sarà eliminatoria oppure no.

Nella prima tappa la busta sarà nelle mani della coppia degli Ex, vincitrice della prova speciale di ‘Pechino Express – La Missione Zero’, lo speciale che ha inaugurato ufficialmente la gara di quest’anno.