circle x black
Cerca nel sito
 

Pellegrini e Giunta, la cena romantica e il pancione: "Baricentro spostato in avanti"

La Divina è in attesa della seconda bambina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
30 dicembre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Appuntamento in tre per Matteo Giunta e Federica Pellegrini. L'ex campionessa di nuoto e l'allenatore, in attesa del secondo figlio, si sono concessi una serata speciale per salutare l'anno che si chiude e dare il benvenuto a quello nuovo, che porterà con sé la nascita della loro secondogenita, dopo Matilde, nata a gennaio del 2024.

La coppia ha scelto una cena romantica all'Iris Ristorante, all'interno di Palazzo Soave, a Verona, città dove i due stanno trascorrendo le festività natalizie. A catturare l'attenzione è il riferimento nella didascalia al pancino di Pellegrini: "Baricentro spostato in avanti ma ancora ce la facciamo", ha scherzato la Divina. E tra le storie Instagram, Pellegrini ha condiviso un video in cui scherza con il marito, che sottolinea quanto un'occasione del genere sia rara: "L’ultima volta che hai fatto un video dopo una cena al ristorante era due anni e mezzo fa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica pellegrini matteo giunta
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza