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Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: "È un periodaccio..."

Lo sfogo sui social della campionessa olimpica

Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini - fotogramma/ipa
20 maggio 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È un "periodaccio" per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, diventata mamma della sua seconda figlia da pochi mesi, sta affrontando alcune difficoltà tra la gelosia della primogenita Matilde e i continui rigurgiti della piccola Rachele.

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Pellegrini ha condiviso le sue preoccupazioni tra le Instagram stories agli utenti che le chiedevano come stesse vivendo la 'seconda' maternità. "È un periodaccio, Matilde è gelosissima", ha esordito in un video selfie mentre culla la piccola Rachele con il baby wrap, la fascia porta bebè.

"Stiamo bene, per fortuna. È tostissima, più che altro la Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere, soprattutto nel momento dell'allattamento. E Rachele vomita di continuo, rigurgita tantissimo. Queste sono le cose più delicate da gestire", ha spiegato. La coppia sta affrontando una delle fasi più delicate post gravidanza: "La notte non sempre riusciamo a riposare, dipende da quanto Rachele vomita, non sono nottate facili", ha aggiunto.

E con ironia, Pellegrini ha risposto a chi le ha chiesto se fosse più facile nuotare o badare ai bambini. La campionessa olimpica non ha dubbi: "Più difficile badare ai bambini, assolutamente".

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federica pellegrini matteo giunta pellegrini instagram
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