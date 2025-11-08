circle x black
Peppe Vessicchio, accanto a lui la moglie Enrica e la figlia Alessia: una 'famiglia al femminile'

Dietro la figura pubblica del maestro, sempre elegante e discreto, c'era un uomo legato profondamente alla sua famiglia e alla compagna di una vita

Peppe Versicchio con la moglie, foto da Instagram ufficiale
08 novembre 2025
Una vita trascorsa nel segno della musica e dell'amore silenzioso. Peppe Vessicchio, morto all'ospedale San Camillo di Roma, stroncato da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente, ha avuto accanto a sé, fino all'ultimo istante, la moglie Enrica Mormile, la figlia Alessia, la nipote e le bisnipoti. È stata la famiglia, in una breve nota, a chiedere "riserbo" e ad annunciare che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Il matrimonio, la figlia, le nipoti e le bisnipoti

Dietro la figura pubblica del maestro, sempre elegante e discreto, c'era un uomo legato profondamente alla sua famiglia e alla compagna di una vita. Con Enrica Mormile, conosciuta nel 1977 e sposata nel 1989, Vessicchio aveva costruito un rapporto saldo e lontano dai riflettori, protetto da un'intimità che entrambi hanno sempre difeso. Anche Enrica, di origini campane come il marito, è una donna di cultura: scrittrice, ha pubblicato due romanzi, "Il viale dei cancelli" (2019) e "Una vita nascosta" (2022), opere che raccontano sensibilità e introspezione, temi vicini alla delicatezza umana che il maestro trasmetteva con la sua musica.

La famiglia 'al femminile'

Una "famiglia al femminile", come amava definirla chi lo conosceva bene: donne forti, riservate e unite, che hanno accompagnato il direttore 'orchestra nei suoi momenti di successo e nelle fasi più difficili. Oggi, nel dolore composto del loro silenzio, custodiscono l'eredità affettiva e artistica di un uomo che ha saputo unire rigore, talento e gentilezza.

