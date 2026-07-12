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Peppino di Capri, il lungo applauso all'inizio dei funerali: tra i presenti anche De Laurentiis

Nella Piazzetta di Capri è stato allestito un maxischermo per permettere alle tantissime persone arrivate di seguire la cerimonia

Peppino di Capri - IPA
Peppino di Capri - IPA
12 luglio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono iniziati nella chiesa di Santo Stefano, a Capri, i funerali di Peppino Di Capri, il cantante scomparso ieri all'età di 86 anni. Oggi, domenica 12 luglio, ad accompagnare l'ingresso del feretro in legno chiaro, ricoperto di rose gialle e accolto dalle note dell''Aria sulla quarta corda' di Johann Sebastian Bach, i figli del cantante. Tra i presenti, nella chiesa gremita, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

A fine mattinata, il feretro del cantante era stato accolto da applausi e cori ("Peppino, Peppino") all'arrivo nella piazzetta di Capri, dove è stato allestito un maxischermo per consentire alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Sull'isola, dalle 17, sarà in vigore il lutto cittadino.

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Peppino Di Capri Peppino Di Capri funerali funerali funerali Pepino Di Capri
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