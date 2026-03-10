Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo tour negli stadi nel 2027

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il 'Tour Stadi 2027', con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. La prima tappa della tournée - prodotta e organizzata da Magellano Concerti - sarà il 4 giugno 2027 a Bibione. I Pinguini si esibiranno anche a Bologna (8 giugno), Torino (12 giugno), Milano (17 giugno), Padova (21 giugno), Bari (24 giugno), Messina (3 luglio) e Roma (8 luglio). Il gruppo farà tappa anche a Napoli, data e location verranno comunicate a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.

L'annuncio arriva dopo un successo della band che, non solo ha registrato 9 date sold out e oltre 420mila biglietti venduti con 'Hello World - Tour Stadi 2025', ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all'attivo 86 platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella 'Top10' delle classifiche annuali del 2025 con l'album 'Hello World' e con 4 singoli in 'Top 100'.

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella 'Top 100' nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall'album 'Hello Word' arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani 'Bottiglie Vuote', 'Amaro' e 'Islanda' presenti nella Top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi.