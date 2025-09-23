circle x black
Pink Floyd, in libreria la biografia 'Pigs Might Fly'

Firmata da Mark Blake, per la prima volta in Italia dal 24 settembre pubblicata da Il Castello collana Chinaski

23 settembre 2025 | 21.28
Redazione Adnkronos
'Pink Floyd - Pigs Might Fly. La Vera Storia' è la biografia definitiva della band, scritta dal giornalista inglese Mark Blake, in uscita in Italia il 24 settembre per Il Castello, collana Chinaski. Frutto di interviste con i membri del gruppo, amici, collaboratori e familiari, il libro ricostruisce l’epopea dei Pink Floyd dagli anni ’60 a oggi. Tra droghe, sperimentazioni e tensioni personali, emerge un ritratto profondo della band. Il testo approfondisce le figure centrali di Barrett, Waters e Gilmour, svelando i retroscena della loro convivenza e dei loro conflitti. Commovente il ritratto di Syd Barrett, arricchito da testimonianze intime.

La leadership di Waters, l’equilibrio di Gilmour, la diplomazia di Mason e il ruolo defilato di Wright scandiscono l’evoluzione del gruppo. Dal primo album 'The Piper at the Gates of Dawn' al successo planetario di 'The Dark Side of the Moon' e 'The Wall', fino agli anni recenti. Il libro narra anche litigi, riappacificazioni, tour estenuanti e sessioni di registrazione infinite. Non mancano aneddoti curiosi: Barrett e Gilmour arrestati in Francia, il presunto contributo a Sgt. Pepper, Alice Cooper che ospitò la band in USsa. Janis Joplin avrebbe introdotto Waters e Mason al Southern Comfort, Jeff Beck rifiutò di entrare nella band, Gilmour fece da fonico a Hendrix. Grande spazio alla dimensione artistica: l’uso pionieristico della tecnologia, dei synth, delle luci e delle scenografie nei live show. Ogni membro contribuì a uno stile unico, tra psichedelia, rock e ricerca sperimentale. La narrazione mette in luce anche i fallimenti umani e le frizioni interne, senza edulcorazioni.

Eppure, da questo caos creativo nacquero dischi che hanno segnato intere generazioni. 'Pigs Might Fly' offre uno sguardo profondo e dettagliato su una delle band più rivoluzionarie di sempre. Un racconto che è anche uno spaccato della storia della musica moderna. Tra introspezione psicologica, filosofia e arte visiva, i Floyd hanno tracciato una nuova rotta. Un must per fan e appassionati di rock. Un libro che restituisce tutta la complessità e la grandezza dei Pink Floyd.

