circle x black
Cerca nel sito
 

Piotta torna con l'album 'Si riparano ricordi' tra rap emozionale e cantautorato

Esce venerdì 27 marzo. IL disco contiene 'Me ne andavo da quella Roma' con la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli

- (Photo credits: Alfredo Villa)
- (Photo credits: Alfredo Villa)
09 marzo 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

'Si riparano ricordi' è il titolo del nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, in uscita venerdì 27 marzo per Ada – Warner Music in tutte le piattaforme digitali, vinile e cd. A due anni dall’ultimo disco ufficiale, ''Na notte infame', il musicista romano conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come ponte tra la scena rap e quella cantautorale. Già dal titolo emerge la necessità di elaborare e curare un’esperienza dolorosa e traumatica, nel suo caso la perdita del fratello scrittore, che aveva profondamente ispirato anche il lavoro precedente. La figura di Fabio attraversa tutte e dodici le tracce: nei temi, nelle suggestioni, ma anche come presenza concreta nei testi e nei frammenti sonori che punteggiano l’album.

In 'Si riparano ricordi' Piotta utilizza la musica come strumento di accettazione e trasformazione di sé, in una nuova persona che non ha paura di mostrare le ferite, proprio come nella tecnica giapponese del kintsugi: un modo per custodire il passato, metabolizzarlo e restituirlo in una forma autentica e profondamente rigenerata. Si rinnova la collaborazione nella scrittura e nella realizzazione dell'album con il compositore e pianista Francesco Santalucia, che intreccia con Tommaso Zanello atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, spaziando dall’acustica all'elettronica. Gli arpeggi di piano cristallizzano momenti di grande intensità, come nell’intro 'Pometto Spurio', mentre i synth si snodano nel duetto con Simone Cristicchi 'Più a fondo'.

Il singolo 'E così te ne vai' fonde malinconia e orchestrazione potente, aprendo tuttavia uno spiraglio luminoso di speranza. Tra i brani più ritmici spiccano 'Alla ricerca del sé' e la title track 'Si riparano ricordi', costruita su un andamento sincopato, costellato dalle citazioni letterarie. 'Pezzi di vetro', con la partecipazione del campione del mondo di slam poetry Giuliano Logos, e 'Colori' feat. Remo Remotti intrecciano ritmiche urban, archi e testi che coinvolgono poesia e pittura contemporanea, di cui Piotta è da sempre appassionato. In 'Quante notti ancora' l’atmosfera evocativa della fisarmonica e della chitarra folk incontra il rap grazie alla presenza di Tormento e Frankie hi-nrg mc, dando vita a un sentito omaggio all'amicizia e alla scena Hip Hop Italiana, in un trittico mai riunitosi prima, originale e iconico per composizione e storia.

La tromba jazz di Fabrizio Bosso impreziosisce le sonorità meditative di 'Siamo noi', firmata con Manuel Finotti, vincitore di Sanremo 2025 Nuove Proposte, nonché produttore e autore di numerose hit, creando un collegamento tra presente e passato, come avviene anche in 'Non c’è più l’Amerika'. Attraverso il featuring di Piero Ciampi, Tommaso Zanello costruisce nuove strofe e ritornelli attorno a una linea vocale del leggendario cantautore toscano, celebrandone lo spirito libero e irriverente.

Completano il disco i singoli 'Ecchime' con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, pubblicato in occasione del 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, e la versione all-star tribute a Remo Remotti di 'Me ne andavo da quella Roma'. Quest’ultima con la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli. In attesa del tour, Piotta presenterà dal vivo il nuovo lavoro sabato 11 aprile a Largo Venue a Roma e venerdì 17 aprile all'Arci Bellezza a Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Rap Cantautorato Album Piotta Si riparano ricordi
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza