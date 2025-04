Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale. Era il 25 febbraio 2025 quando il noto personaggio televisivo aveva annunciato sui social di essere stato ricoverato per degli accertamenti. Con un post sui social, dopo più di un mese e mezzo Platinette ha annunciato di essere tornato finalmente tra le mura di casa sua.

Il ritorno

"Ci vediamo a casa", ha scritto Platinette a corredo di alcuni scatti che ritraggono la sua casa, tra cui il letto disfatto che dimostra come lo showman sia stato lontano per oltre un mese e mezzo.

Ad attenderlo, tuttavia, c'era la sua cagnolina Kiri a cui Mauro è molto legato. "Strepitosa canzone di Dolcenera, è la colonna sonora perfetta per ritornare a casa dopo l’ospedale. Il pieno possesso della felicità è impagabile, e in più ci vuole solo un sorriso", ha aggiunto il personaggio televisivo.

Platinette era stato ricoverato per degli accertamenti dovuti probabilmente all'ictus ischemico che lo ha colpito a marzo del 2023. "Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità", aveva ironizzato Platinette con un video pubblicato sul suo profilo social.