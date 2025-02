"Non so più fare niente, non posso più fare niente"

"Non so più fare niente, non posso più fare niente. L'ictus mi ha cambiato la vita". Mauro Coruzzi, in arte Platinette, a Verissimo oggi 9 febbraio 2025 racconta a Silvia Toffanin la sua battaglia per tornare alla normalità dopo l'ictus che lo ha colpito. "Da un giorno all'altro, si perdono capacità che pensavi di avere per sempre. Mi sono trovato a non poter parlare, senza muovermi. Ho passato giorni nella completa oscurità del futuro, mi dicevo: 'Cosa faccio anche se sopravvivo?'. La mia vita è comunicazione, cercando di capire gli altri e di far capire me stesso. Mi sentivo come un giocatore senza gambe", dice Coruzzi.

"Il ricovero è stato lunghissimo, due mesi abbondanti. La rieducazione è stata fisica e a livello di parola. Per settimane ho scritto 'ho sete', 'grazie'. C'è poi una componente emotiva: si torna quasi bambini, la parola ad un certo punto arriva. Io sto facendo ora lo stesso percorso, ogni tanto mi inceppo... So benissimo cosa producevo prima, non so più fare niente. Quando mi dicono 'ti stai riprendendo benissimo' so che non sarà mai vero", aggiunge.

Nell'intervista, Coruzzi ricorda l'inizio del calvario: "Alla fine di una seduta di fisioterapia per la gamba, non riuscivo a dire 'ciao' al fisioterapista. Ero muto, lui ha capito immediatamente cosa stesse accadendo. Ha chiamato il 118, dopo 40 minuti ero in ambulanza: mi hanno portato all'ospedale Niguarda".

"L'ictus -dice- è feroce rapinatore di benessere, è la seconda causa di morte in Italia dopo il cancro. Per quanto possibile, bisogna prevenirlo tenendo sotto controllo pressione e peso. Conta anche lo stress e per me probabilmente ha inciso anche questo: troppo lavoro, troppi lavori insieme. Con il lavoro non mi trattenevo...".