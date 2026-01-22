circle x black
Oscar 2026, da 'I peccatori' a 'Una battaglia dopo l'altra': tutte le nomination

I vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si terrà il 15 marzo

Premio Oscar
Premio Oscar
22 gennaio 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arrivano le nomination per gli Oscar 2026, ecco i candidati ai premi che verranno assegnati nella cerimonia del 15 marzo. Tra i titoli candidati al miglior film dell'anno 'Marty Supreme', 'Una battaglia dopo l'altra' e 'I peccatori' ('Sinners').

Miglior film

‘Bugonia’
‘F1 - Il film’
‘Frankenstein’
‘Hamnet - Nel nome del figlio’
‘Marty Supreme’
'Una battaglia dopo l'altra'
'L'agente segreto'
'Sentimental Value'
'I peccatori'
'Train Dreams'

Miglior regia

Chloé Zhao per 'Hamnet - Nel nome del figlio'
Josh Safdie per 'Marty Supreme'
Paul Thomas Anderson per 'Una battaglia dopo l’altra'
Ryan Coogler per 'I peccatori'
Joachim Trier per 'Sentimental Value'

Miglior attrice non protagonista

Teyana Taylor per 'Una battaglia dopo l’altra'
Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas per 'Sentimental Value'
Amy Madigan per 'Weapons'
Wunmi Mosaku per 'I peccatori'

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro per 'Una battaglia dopo l'altra'
Sean Penn per 'Una battaglia dopo l'altra'
Delroy Lindo per 'I peccatori'
Stellan Skarsgård per 'Sentimental Value'.

