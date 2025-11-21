circle x black
Premio Sentieri Selvaggi a Giovanni Tortorici per 'Diciannove', miglior opera prima

Stasera incontro con l'autore e il pubblico

21 novembre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A un mese di distanza dall’incontro con Mario Martone per 'Fuori', eletto miglior film italiano della stagione 24/25, prosegue la stagione dei premi di Sentieri Selvaggi. Oggi a partire dalle 19, infatti, avrà inizio la premiazione di Giovanni Tortorici, autore di 'Diciannove', eletto dalla redazione di 'Sentieri Selvaggi' miglior opera prima della stagione cinematografica 2024/25, per "un febbrile coming of age, così italiano e così poco italiano, dove ogni spazio è una scoperta". 'Diciannove' succede a 'Gloria!' di Margherita Vicario, premiata lo scorso anno nella prima edizione del Premio Sentieri Selvaggi alla Miglior Opera Prima. La serata sarà un’occasione per un incontro tra l’autore e il pubblico, gli studenti e la redazione di Sentieri Selvaggi a Via Carlo Botta, 19 a Roma.

'Diciannove', opera prima di Giovanni Tortorici, è stato presentato in anteprima nella sezione 'Orizzonti' alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia. Un delicato viaggio interiore di un diciannovenne che lascia Palermo per studiare letteratura, vivendo solitudine, incertezza e tensioni generazionali, portato in scena dal talentuoso cast composto da Manfredi Marini, Vittoria Planeta, Dana Giuliano, Zackari Delmas, Luca Lazzareschi e Sergio Benvenuto. Distribuito da Fandango e prodotto da Frenesy Film Company con Pinball London (e sostenuto da Memo Films, AG Studios e Tenderstories), il progetto vanta tra i produttori Luca Guadagnino. L’incontro, come tutti gli eventi di Sentieri Selvaggi, sarà gratuito su prenotazione. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sul nostro canale YouTube.

