Sono state definite le presenze sul palco reale del Teatro alla Scala per la Prima di questa sera, quando alle 18 si alzerà il sipario sull'opera 'La Forza del Destino' di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly. In prima fila ci saranno la senatrice a vita Liliana Segre con accanto da una parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la compagna Chiara Bazoli, e dall'altra il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la moglie Laura De Cicco. In assenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, impegnato a Parigi per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, si ripropone così lo stesso schema dell'anno passato.

Sul palco reale saranno presenti anche la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli con la moglie Valeria Falcioni e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Assente, invece, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Antonio Barbera, inizialmente atteso.