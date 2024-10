Prosegue a Napoli tour Orchestra Filarmonica del Nord Repubblica Ceca

Dopo Acri, Messina e Gallipoli, prosegue con altri sei concerti il tour dell’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca. Sotto la direzione di Alfonso Scarano e con il violino di Giulia Rimonda, la Severočeská Filharmonie Teplice, meglio conosciuta come l’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca, si esibirà domani, martedì 22 ottobre alle 20.30, nello splendido Teatro Acacia di Napoli. Le tappe successive saranno Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso e Sulmona.

Il tour ottobrino della famosa orchestra, nata addirittura nel 1838 e oggi guidata dalla bravura indiscussa del Maestro Alfonso Scarano con la partecipazione, in qualità di solista, della giovane violinista Giulia Rimonda, è parte del progetto Circolazione musicale in Italia, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - direzione generale Spettacolo, e che il Cidim (Comitato nazionale italiano musica) promuove da quasi 20 anni con l’obiettivo di potenziare le attività concertistiche in ogni regione italiana con particolare attenzione alle aree, specie quelle del Centro-Sud, dove la cultura arriva con maggiore difficoltà.

“Allo stesso tempo - spiega il Presidente di Aiam (Associazione italiana attività musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice - questo tour sostenuto anche del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca s’inserisce nel più ampio progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo promosso in collaborazione con l’Accademia Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola per sostenere l’ingresso dei giovani talenti nel mondo delle produzioni artistiche di livello. In questa occasione è stata selezionata la giovane violinista Giulia Rimonda che attraverso il confronto con un’importante orchestra internazionale, come la Severočeská Filharmonie Teplice, certamente svilupperà e accrescerà le proprie capacità professionali già particolarmente significative. Il successo ottenuto nelle prime tre date in Calabria, Sicilia e Puglia testimonia la bontà della scelta compiuta e aumenta la certezza che l’Orchestra saprà stupire e farsi apprezzare anche in tutte le platee delle altre città inserite nel programma”. Il programma include le musiche di Ludwig van Beethoven, Max Bruch, Felix Mendelssohn e Antonin Dvorak.