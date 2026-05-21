Quando chi dovrebbe curare uccide, su Sky Crime la docu-serie 'Medici assassini'

Quando stiamo male, affidiamo la nostra vita a chi ha giurato di proteggerla. Medici, infermieri, professionisti della salute: figure in cui riponiamo fiducia assoluta nei momenti di maggiore fragilità. Ma cosa accade quando proprio chi dovrebbe curare decide di uccidere? A ricostruire i casi reali più agghiaccianti di professionisti della sanità che hanno tradito il giuramento di Ippocrate, trasformando competenze e strumenti medici in armi, è 'Medici assassini', la docu-serie disponibile in prima visione assoluta dal 22 maggio alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su Now.

Dalle corsie degli ospedali alle cliniche private, fino alle case dei pazienti, nella docu-serie -il cui titolo originale è 'Murder by Medic' -emergono storie inquietanti di crimini commessi nell'ombra di una divisa. Attraverso testimonianze dei familiari delle vittime, atti processuali e il lavoro di investigatori ed esperti, la serie ricostruisce moventi e responsabilità, rivelando il lato più oscuro della medicina - dove il confine tra cura e crimine viene tragicamente oltrepassato.