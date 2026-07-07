circle x black
Cerca nel sito
 

Radio Zeta Future Hits Live 2026, tutti gli artisti attesi all’Arena di Verona

Due giorni di musica dal vivo, prima i successi dell'estate poi la nuova musica con Ditonellapiaga, Tedua, Sangiovanni, Samurai Jay, Tonypitony e molti altri

Tedua
Tedua
07 luglio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Radio Zeta prepara il ritorno all’Arena di Verona con il Future Hits Live 2026, in programma il 2 settembre, nella due giorni di musica dal vivo che si aprirà il 1° settembre con il Power Hits Estate di RTL 102.5, già sold out. Sul palco dell’evento dedicato alla musica del futuro salirà una line-up in aggiornamento, con un cast che riunisce alcuni dei nomi più seguiti dalla Generazione Z e dalla nuova scena italiana. Tra gli artisti annunciati si aggiunge anche Tedua.

Il cast del Radio Zeta Future Hits Live 2026 comprende al momento Anna, Artie 5ive, Clara, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, G.Mineiro, Gaia, Lda & Aka 7even, Lorenzo Salvetti, Merk & Kremont, Mr. Rain, Nayt, Nerissima Serpe, Promessa, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tonypitony e 22 Simba.

Anche quest’anno Radio Zeta coinvolge direttamente i suoi ascoltatori nella costruzione dello show. Fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2026”, sarà disponibile una lista di artisti in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2026. Gli utenti potranno indicare gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona. Per partecipare è necessario essere registrati alla Community MyPlay; ogni utente potrà esprimere fino a cinque preferenze al giorno.

I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne. L’hashtag ufficiale dell’evento è #radiozetaFHL26.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Future Hits Live 2026 Arena di Verona Generazione Z
Vedi anche
Sanremo, Zucchero: "Giusto che a Eurovision vada chi vince serata dedicata" - Video
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza