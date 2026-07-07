Radio Zeta Future Hits Live 2026, tutti gli artisti attesi all’Arena di Verona

Due giorni di musica dal vivo, prima i successi dell'estate poi la nuova musica con Ditonellapiaga, Tedua, Sangiovanni, Samurai Jay, Tonypitony e molti altri
Radio Zeta prepara il ritorno all’Arena di Verona con il Future Hits Live 2026, in programma il 2 settembre, nella due giorni di musica dal vivo che si aprirà il 1° settembre con il Power Hits Estate di RTL 102.5, già sold out. Sul palco dell’evento dedicato alla musica del futuro salirà una line-up in aggiornamento, con un cast che riunisce alcuni dei nomi più seguiti dalla Generazione Z e dalla nuova scena italiana. Tra gli artisti annunciati si aggiunge anche Tedua.
Il cast del Radio Zeta Future Hits Live 2026 comprende al momento Anna, Artie 5ive, Clara, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, G.Mineiro, Gaia, Lda & Aka 7even, Lorenzo Salvetti, Merk & Kremont, Mr. Rain, Nayt, Nerissima Serpe, Promessa, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tonypitony e 22 Simba.
Anche quest’anno Radio Zeta coinvolge direttamente i suoi ascoltatori nella costruzione dello show. Fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2026”, sarà disponibile una lista di artisti in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2026. Gli utenti potranno indicare gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona. Per partecipare è necessario essere registrati alla Community MyPlay; ogni utente potrà esprimere fino a cinque preferenze al giorno.
I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne. L’hashtag ufficiale dell’evento è #radiozetaFHL26.